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Descontinuado

Plancha de vapor

GC1015/01

4.9

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Rapidez y eficacia garantizadas

Plancha de vapor con tres posiciones de vaporizador, suela de aluminio, función Calc-Clean y de spray integradas.

Ver todos los beneficios

Suela con diseño que brinda velocidad

Rapidez y eficacia garantizadas

Base pulida

Base pulida

Base pulida

Plancha de vapor de 1200 W con depósito de agua de 150 ml

Plancha de vapor de 1200 W con depósito de agua de 150 ml

La plancha de vapor tiene una potencia de 1200 W y un depósito de agua de 150 ml

Salida de vapor continua de 15 g/min

Salida de vapor continua de 15 g/min

Salida de vapor continua de 15 g/min

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.9

de 5

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

20/07/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy cómodo de manejar

Elegí el producto por las funciones accesibles y fáciles de utilizar. Excelente relación entre precio y calidad del producto. Se lo recomiendo a las amas de casa y a los hombres .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Fecha de uso 2018-07-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Fecha de uso 2018-07-20

19/07/2020

Argentina

Argentina

Cuando no te gusta planchar esto te lo facilita

Práctica, cómoda, liviana, funciona realmente muy bien !

Ventajas

Lo práctica que es

Contras

Aún no lo he descubierto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Fecha de uso 2020-03-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Fecha de uso 2020-03-19

18/07/2020

Argentina

Argentina

simplemente lo necesario

Totalmente recomendada, básica, simple, liviana y super cómoda. No se necesita nada más.

Ventajas

liviana y anatómica

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Fecha de uso 2020-01-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Fecha de uso 2020-01-17

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