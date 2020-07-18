Descontinuado
GC130/01
La ranura para botones acelera y facilita el planchado en zonas con botones y costuras.
La suela de aluminio duradera se desliza fácilmente sobre todo tipo de telas, es resistente a los rayones y fácil de limpiar.
La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.
Premios
4.3
de 5
4
Reseñas
GuadaFerre
18/07/2020
Argentina
Práctica y fácil de usar
Para la gente que no plancha como yo, esta plancha es súper fácil de usar
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC130/01 Plancha en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC130/01 Plancha en seco
CRIS53
08/09/2013
Argentina
AIRFRYER
ES EXPECTACULAR LAS PAPAS QUEDAN CON EL SABOR DE "PAPAS FRITAS" Y NO HACEN MAL!!!!!!!!!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC130/01 Plancha en seco
Sí, recomiendo este producto
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LR23
04/06/2018
España
PLANCHA EN SECO CON SUELA DE ACERO
PRODUCTO EXCELENTE, PLANCHA CON SUELA DE ACERO Y CON PUNTA REDONDA PARA PODER ACCEDER A CUALQUIER SITIO, SIN VAPOR, Y PODIENDOLA LIMPIAR TRANQUILAMENTE DE CUALQUIER ALMIDON AL TENER LA SUELA DE ALUMINIO. ES UNA PENA PHILIPS LA HA SACADO DEL MERCADO Y NO HAY MANERA DE ENCONTRARLA- HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A ENCONTRARLA SOMOS VARIAS SEÑORAS QUE ESTAMOS INTERESADAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130