Descontinuado
GC1705/01
17 g/min de vapor
Base de aluminio
Antisarro
1.400 W
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la correcta eliminación de las arrugas.
La función spray produce una bruma fina que humedece los tejidos de manera uniforme, lo que facilita el planchado de arrugas.
La función Calc-Clean le permite enjuagar su plancha Philips para eliminar las partículas de sarro. Esto prolongará la vida útil de la plancha.
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