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Planchado
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GC1705/01
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La vida es mucho más que sólo ocuparse de las tareas domésticas. Por eso, lo mejor es hacerlas lo más rápido posible. Esta plancha fue creada para ofrecer velocidad gracias a su punta delgada, sus orificios de vapor de diseño exclusivo y su base deslizante.
Todas (4)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar el depósito de agua del centro de planchado Philips
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
Sale agua de la suela mientras la plancha se está enfriando o cuando ya está guardada.
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
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