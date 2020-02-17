Descontinuado
Antiadherente
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la correcta eliminación de las arrugas.
Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.
La función Calc-Clean le permite enjuagar su plancha Philips para eliminar las partículas de sarro. Esto prolongará la vida útil de la plancha.
Premios
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Tu bordado
17/02/2020
Argentina
¡Ahora planchar es más fácil!
Hermosa a la vista y excelente comodidad para usarla por largo tiempo. Es sumamente liviana. Ahora: planchar es más fácil. Acepto que me vean planchar.
Ventajas
Sí. LA RECOMIENDO A TODAS MIS AMIGAS.
Contras
No puedo encontrar, aún, algo en contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1710/02 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1710/02 Plancha a vapor