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Descontinuado

1700 seriesPlancha a vapor

GC1710

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Rapidez y eficacia garantizadas
La vida no es sólo las tareas domésticas, así que lo mejor es hacerlas lo más rápido posible. Esta plancha fue creada para la velocidad, gracias a su punta delgada, sus orificios de vapor de diseño exclusivo y su base deslizante.
Ver todos los beneficios

Base aerodinámica

Rapidez y eficacia garantizadas

  • Antiadherente

La potencia de 1400 W ofrece una salida de vapor abundante y constante

La potencia de 1400 W ofrece una salida de vapor abundante y constante

Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la correcta eliminación de las arrugas.

Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas

Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas

Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.

Función Calc-Clean para evitar la acumulación de sarro en la plancha

Función Calc-Clean para evitar la acumulación de sarro en la plancha

La función Calc-Clean le permite enjuagar su plancha Philips para eliminar las partículas de sarro. Esto prolongará la vida útil de la plancha.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/02/2020

Argentina

Argentina

¡Ahora planchar es más fácil!

Hermosa a la vista y excelente comodidad para usarla por largo tiempo. Es sumamente liviana. Ahora: planchar es más fácil. Acepto que me vean planchar.

Ventajas

Sí. LA RECOMIENDO A TODAS MIS AMIGAS.

Contras

No puedo encontrar, aún, algo en contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1700 series GC1710/02 Plancha a vapor

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