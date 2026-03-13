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EasySpeed Plus Plancha de vapor

Asistencia

EasySpeed PlusPlancha de vapor

GC2145/20R1

EasySpeed Plus Plancha de vapor

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Manuales y documentación

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP archivo, 315.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron - English (US)

  • PDF archivo, 323.4 kB
  • 13 March 2026

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