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Descontinuado

Plancha de vapor

GC3231/02

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Grandes resultados, mínimo esfuerzo
EasyCare: hace que el arte de lucir inteligente sea más fácil.
Ver todos los beneficios

3 veces más fácil

Grandes resultados, mínimo esfuerzo

Entrada de agua extragrande para un llenado rápido y sencillo

Entrada de agua extragrande para un llenado rápido y sencillo

Agregar agua a la plancha es rápido y fácil gracias a la entrada de agua extragrande. Solo toma unos segundos y no hay más riesgo de derramar agua en todas partes.

Cable extralargo para máximo alcance

Cable extralargo para máximo alcance

Con el cable extralargo de 3 m de EasyCare, puede llegar fácilmente hasta los bordes de la tabla de planchar y más allá.

Indicador muy transparente para un nivel de agua altamente visible

Indicador muy transparente para un nivel de agua altamente visible

El indicador muy transparente de la plancha Philips hace que el nivel de agua sea altamente visible, por lo que siempre sabrá si tiene suficiente agua a simple vista.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

27/04/2023

Argentina

Argentina

AMO A ESTA PLANCHA!!

PERO TENGO QUE COMPRAME OTRA, ESTA IMPECABLE SI LA VEN ESTA NUEVA!! PERO YA NO FUNCIONA A VAPOR, SOLO SIRVE EL VAPORIZADOR. LA TENGO DESDE EL 2008 Y HOY 2023 TENGO QUE DEJARLA POR OTRA PORQUE YA NO VIENE EL MODULO PARA ARREGLARLA. CUANDO LA LLEVE AL SERVIS NO PODIAN CREER EL BUEN ESTADO QUE TIENE. PERO CON EL DOLOR DEL ALMA COMPRO OTRA. EL QUE LA TENGA SABE QUE ES PRECIOSA Y PLANCHA SIN DEJAR ARRUGAS

Ventajas

TODO LO BUENO

Contras

YA NO HACEN LOS REPUESTOS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC3231/02 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC3231/02 Plancha de vapor

17/02/2014

Argentina

Argentina

Amo está plancha hace 6 años q la compre y siempre ha funcionado d maravilla.

Estoy muy contenta con este modelo d plancha hace 6 años q la compre y nunca me ha arruinado una prenda es d fácil uso no quema es liviana su cerámica es d fácil limpieza. .. La amo!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC3231/02 Plancha de vapor

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