Descontinuado
Agregar agua a la plancha es rápido y fácil gracias a la entrada de agua extragrande. Solo toma unos segundos y no hay más riesgo de derramar agua en todas partes.
Con el cable extralargo de 3 m de EasyCare, puede llegar fácilmente hasta los bordes de la tabla de planchar y más allá.
El indicador muy transparente de la plancha Philips hace que el nivel de agua sea altamente visible, por lo que siempre sabrá si tiene suficiente agua a simple vista.
Premios
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Lorens
27/04/2023
Argentina
AMO A ESTA PLANCHA!!
PERO TENGO QUE COMPRAME OTRA, ESTA IMPECABLE SI LA VEN ESTA NUEVA!! PERO YA NO FUNCIONA A VAPOR, SOLO SIRVE EL VAPORIZADOR. LA TENGO DESDE EL 2008 Y HOY 2023 TENGO QUE DEJARLA POR OTRA PORQUE YA NO VIENE EL MODULO PARA ARREGLARLA. CUANDO LA LLEVE AL SERVIS NO PODIAN CREER EL BUEN ESTADO QUE TIENE. PERO CON EL DOLOR DEL ALMA COMPRO OTRA. EL QUE LA TENGA SABE QUE ES PRECIOSA Y PLANCHA SIN DEJAR ARRUGAS
Ventajas
TODO LO BUENO
Contras
YA NO HACEN LOS REPUESTOS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC3231/02 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC3231/02 Plancha de vapor
majoq
17/02/2014
Argentina
Amo está plancha hace 6 años q la compre y siempre ha funcionado d maravilla.
Estoy muy contenta con este modelo d plancha hace 6 años q la compre y nunca me ha arruinado una prenda es d fácil uso no quema es liviana su cerámica es d fácil limpieza. .. La amo!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC3231/02 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC3231/02 Plancha de vapor