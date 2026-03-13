Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Planchado
Todas las series
Plancha de vapor
Descontinuado
Asistencia
GC3231/02
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
User Manual Philips Steam iron - English (US)
EasyCare: hace que el arte de lucir inteligente sea más fácil.
Todas (2)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
Sale agua de la suela mientras la plancha se está enfriando o cuando ya está guardada.
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.