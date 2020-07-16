Descontinuado
Cable de 3 m
El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.
El depósito de agua grande de 300 ml disminuye la frecuencia de rellenado para planchar más ropa de una sola vez.
El sistema antisarro de doble acción de la plancha a vapor de Philips evita la acumulación de sarro mediante pastillas antisarro y la función de limpieza de sarro fácil de usar.
Premios
4.9
de 5
8
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Morty2704
16/07/2020
Argentina
La mejor que probé
Hace más de 8 años la tengo pero lamentablemente se me rompió hace 2 años. La guardo porque conservo la ilusión de que algún día la voy a poder arreglar. Plancha sola, súper eficiente. Recomendable al 100 %.
Ventajas
El agua dura un montón, plancha súper bien, es magica
Contras
Que se me rompió y no encontré una igual.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3300 series GC3331/02 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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Rosina2019
17/11/2019
Argentina
Espectacular
Facilita el planchado. Casi sin esfuerzo la ropa queda impecable. La tengo hace más de 9 años.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Skuld
12/09/2016
Argentina
La mejor
la tenemos hace como 8 años, se a caido, enchufada, varias veces (en otras eso implica romperse) y sigue ahi firme al pie de la ropa! Lo malo...es que no consigo otra!!!! queremos cambiarla para darle un descanso pero no la conseguimos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3300 series GC3331/02 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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