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Descontinuado

3300 seriesPlancha a vapor

GC3331/02

4.9
| (8) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Excelentes resultados con mínimo esfuerzo
La plancha a vapor de Philips cuenta con un depósito de agua de gran tamaño, un cable extralargo y un indicador de nivel de agua que junto con la nueva base SteamGlide garantizan un planchado fácil y cómodo.
Ver todos los beneficios

3 veces más fácil

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  • Cable de 3 m

El sistema antigoteo evita las manchas sobre las prendas durante el planchado

El sistema antigoteo evita las manchas sobre las prendas durante el planchado

El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.

Menos frecuencia de rellenado gracias al depósito de agua extragrande de 300 ml

Menos frecuencia de rellenado gracias al depósito de agua extragrande de 300 ml

El depósito de agua grande de 300 ml disminuye la frecuencia de rellenado para planchar más ropa de una sola vez.

El sistema antisarro de doble acción evita la acumulación de sarro

El sistema antisarro de doble acción evita la acumulación de sarro

El sistema antisarro de doble acción de la plancha a vapor de Philips evita la acumulación de sarro mediante pastillas antisarro y la función de limpieza de sarro fácil de usar.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

8

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

16/07/2020

Argentina

Argentina

La mejor que probé

Hace más de 8 años la tengo pero lamentablemente se me rompió hace 2 años. La guardo porque conservo la ilusión de que algún día la voy a poder arreglar. Plancha sola, súper eficiente. Recomendable al 100 %.

Ventajas

El agua dura un montón, plancha súper bien, es magica

Contras

Que se me rompió y no encontré una igual.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3300 series GC3331/02 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3300 series GC3331/02 Plancha a vapor

17/11/2019

Argentina

Argentina

Espectacular

Facilita el planchado. Casi sin esfuerzo la ropa queda impecable. La tengo hace más de 9 años.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3300 series GC3331/02 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

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12/09/2016

Argentina

Argentina

La mejor

la tenemos hace como 8 años, se a caido, enchufada, varias veces (en otras eso implica romperse) y sigue ahi firme al pie de la ropa! Lo malo...es que no consigo otra!!!! queremos cambiarla para darle un descanso pero no la conseguimos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3300 series GC3331/02 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

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