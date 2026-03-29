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Manuales y documentación

La plancha a vapor de Philips cuenta con un depósito de agua de gran tamaño, un cable extralargo y un indicador de nivel de agua que junto con la nueva base SteamGlide garantizan un planchado fácil y cómodo.

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  • 29 March 2026

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