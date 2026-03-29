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Planchado
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La plancha a vapor de Philips cuenta con un depósito de agua de gran tamaño, un cable extralargo y un indicador de nivel de agua que junto con la nueva base SteamGlide garantizan un planchado fácil y cómodo.
Todas (3)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
Sale agua de la suela mientras la plancha se está enfriando o cuando ya está guardada.
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
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