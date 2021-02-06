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  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil
  • Solución compacta para un planchado fácil

Descontinuado

Steam&GoVaporizador de prendas portátil

GC360/30

4.7
| (60) Reseñas | 95% ha recomendado este producto

1 premio

Solución compacta para un planchado fácil
Vaporizado más fácil con la placa con calor SmartFlow. Úsela en forma vertical u horizontal en zonas difíciles de planchar y para refrescar la ropa. Sin quemaduras, garantizado. Su diseño ligero y compacto hace que sea fácil de usar en cualquier momento y lugar. Tan solo tiene que usar el vapor y listo.
Ver todos los beneficios

Uso vertical u horizontal para obtener mejores resultados

Solución compacta para un planchado fácil

  • 1200 W, hasta 22 g/min

  • Vapor horizontal y vertical

  • Depósito de agua extraíble de 70 ml

Vaporización vertical y horizontal para más comodidad

Vaporización vertical y horizontal para más comodidad

Vaporice verticalmente para eliminar las arrugas rápidamente y para refrescar prendas colgadas sin una tabla de planchar. Vaporice horizontalmente para obtener resultados perfectos en áreas difíciles de planchar, como puños y cuellos. En cualquier posición, el vapor continuo potente proporciona excelentes resultados.

Placa térmica SmartFlow para obtener mejores resultados de vaporización*

Placa térmica SmartFlow para obtener mejores resultados de vaporización*

Gracias a la tecnología SmartFlow, la placa de vapor se calienta hasta una temperatura óptima, es segura para todos los tejidos y evita las manchas húmedas. La placa de vapor caliente ayuda a presionar la tela mientras se vaporiza horizontalmente y proporciona resultados de vaporización aún mejores*.

Vapor continuo automático para una eliminación fácil y rápida de las arrugas

Vapor continuo automático para una eliminación fácil y rápida de las arrugas

Una bomba eléctrica proporciona automáticamente vapor continuo para una eliminación fácil y rápida de las arrugas.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

60

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

2

06/02/2021

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente Producto

Es muy práctica y con resultados visibles sin esfuerzos

Ventajas

Practicidad y resultados visibles

Contras

Poca capacidad del tanque de agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil

12/08/2020

Argentina

Argentina

es justo lo que necesitaba

es muy práctico y útil, recomiendo este producto a mis allegados siempre

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil

11/08/2020

Argentina

Argentina

Muy práctica

Es excelente para planchar prendas livianas y repasar sin trabajo camisas

Ventajas

Practicidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil

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Avisos legales

  1. En comparación con Philips Steam&Go GC310 y GC320; sin placa con calor SmartFlow.

  2. Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 con un período de aplicación de vapor de 1 minutos.