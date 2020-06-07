Descontinuado
Vapor de 40 g/min, golpe de 140 g
Base SteamGlide
Antisarro
2.400 W
La plancha de vapor Azur Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para obtener resultados de planchado óptimos.
La salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Golpe de vapor de hasta 140 g para eliminar las arrugas más difíciles
Premios
5.0
de 5
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Solci86
07/06/2020
Argentina
Comprador verificado
Está muy Buena
La verdad que la plancha es genial, calienta enseguida no se pega. Estoy feliz con la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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bibiramos
13/09/2018
Argentina
EXCELENTE PRODUCTO
ES REALMENTE MUY BUEN PRODUCTO,FACILITA LA TEDIOSA TAREA DEL PLANCHADO,FACIL DE USAR.LA RECOMIENDO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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Carlosdi
04/12/2017
Argentina
Es la mejor plancha a vapor del mercado.
Me gusta por: Tiene buen largo del cable. La suela es excelente, tengo el modelo anterior hace 2 años y el desempeño es muy bueno. Nunca presentó ningún problema. Veo que ésta suela no es exactamente como la del otro modelo que tengo pero confiemos en que dará igual o mejor resultado. Critico que no traiga el envase para cargar agua, parece que faltaría algo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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