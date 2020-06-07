ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente

Descontinuado

Azur PerformerPlancha a vapor

GC3802/20

5
| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Más rápido, más sencillo y más inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer combina un rendimiento potente con una gran facilidad de uso. Nuestro control de vapor automático proporciona la cantidad adecuada para cada prenda. La suela SteamGlide ofrece un deslizamiento magnífico que permite acelerar el planchado.
Ver todos los beneficios

Con nuestro innovador control de temperatura y vapor

Más rápido, más sencillo y más inteligente

  • Vapor de 40 g/min, golpe de 140 g

  • Base SteamGlide

  • Antisarro

  • 2.400 W

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

La plancha de vapor Azur Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para obtener resultados de planchado óptimos.

Salida de vapor de hasta 40 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 40 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Salida de vapor de hasta 140 g

Salida de vapor de hasta 140 g

Golpe de vapor de hasta 140 g para eliminar las arrugas más difíciles

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

07/06/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Está muy Buena

La verdad que la plancha es genial, calienta enseguida no se pega. Estoy feliz con la compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor

13/09/2018

Argentina

Argentina

EXCELENTE PRODUCTO

ES REALMENTE MUY BUEN PRODUCTO,FACILITA LA TEDIOSA TAREA DEL PLANCHADO,FACIL DE USAR.LA RECOMIENDO.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor

04/12/2017

Argentina

Argentina

Es la mejor plancha a vapor del mercado.

Me gusta por: Tiene buen largo del cable. La suela es excelente, tengo el modelo anterior hace 2 años y el desempeño es muy bueno. Nunca presentó ningún problema. Veo que ésta suela no es exactamente como la del otro modelo que tengo pero confiemos en que dará igual o mejor resultado. Critico que no traiga el envase para cargar agua, parece que faltaría algo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3802/20 Plancha a vapor

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.