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Descontinuado

Azur Performer PlusPlancha de vapor

GC4522/00

4.6
| (11) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Más rápido, más sencillo y más inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer combina un rendimiento potente con facilidad de uso. La liberación rápida de la cal combinada con nuestra suela 5 estrellas T-ionicGlide con mejor deslizamiento y el apagado de seguridad permiten disfrutar de resultados óptimos fácilmente.
Ver todos los beneficios

Con nuestra aún mejor suela de deslizamiento

Más rápido, más sencillo y más inteligente

  • Vapor de 50 g/m y salida de 210 g

  • Suela T-ionicGlide

  • Apagado de seguridad + antisarro

  • 2600 watts

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente.

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de hasta 210 g

Golpe de vapor de hasta 210 g

El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

11

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

29/10/2021

Argentina

Argentina

Maravillosa

La mejor plancha que pude haber comprado. Ahora le voy a hacer una limpieza.

Ventajas

Peso,extensión del cable,moderno diseño y color. Suela resistente.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

23/01/2018

Argentina

Argentina

Producto de calidad

[Employee of philipsglobal] Con esta plancha se terminan los dolores de cabeza. Seleccionas el modo correcto y después de unas cuantas pasadas ya esta tu ropa lista para usarse sin una arruga.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

17/08/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Este producto es excelente!!!!!

Es un excelente producto y muy bueno el servicio que presta Phillips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

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