Descontinuado
Vapor de 50 g/m y salida de 210 g
Suela T-ionicGlide
Apagado de seguridad + antisarro
2600 watts
2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.
Premios
4.6
de 5
11
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
BarbaraArgentinaBolivia
29/10/2021
Argentina
Maravillosa
La mejor plancha que pude haber comprado. Ahora le voy a hacer una limpieza.
Ventajas
Peso,extensión del cable,moderno diseño y color. Suela resistente.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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javierm30
23/01/2018
Argentina
Producto de calidad
[Employee of philipsglobal] Con esta plancha se terminan los dolores de cabeza. Seleccionas el modo correcto y después de unas cuantas pasadas ya esta tu ropa lista para usarse sin una arruga.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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monicah61
17/08/2017
Argentina
Comprador verificado
Este producto es excelente!!!!!
Es un excelente producto y muy bueno el servicio que presta Phillips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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