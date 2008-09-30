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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
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Descontinuado

Plancha de viajePlancha de viaje

GC651/02

1 premio

Potencia con precisión

Esta plancha increíblemente compacta y perfectamente diseñada le brinda excelentes resultados dondequiera que esté. Gracias a su potente vapor y su exclusivo agarre ergonómico, eliminar las arrugas es tan efectivo y sin esfuerzo como cuando usa su plancha regular.

Ver todos los beneficios

¡Resultados profesionales donde vaya!

Potencia con precisión

  • Vapor 6 g/min; golpe de vapor 45 g

  • Base antiadherente

  • 800 vatios

La plancha es adecuada para usar con agua del grifo

Mango suave para comodidad duradera al planchar

El mango suave de esta plancha Philips permite un planchado cómodo incluso durante sesiones más largas.

Vapor vertical para eliminar arrugas en telas colgantes

Vapor vertical para eliminar arrugas en telas colgantes

Esta plancha Philips tiene una función de vapor vertical para eliminar las arrugas en las telas colgantes.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de VRS_PBTAWARD66

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