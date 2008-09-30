Descontinuado
GC651/02
Potencia con precisión
Esta plancha increíblemente compacta y perfectamente diseñada le brinda excelentes resultados dondequiera que esté. Gracias a su potente vapor y su exclusivo agarre ergonómico, eliminar las arrugas es tan efectivo y sin esfuerzo como cuando usa su plancha regular.
Vapor 6 g/min; golpe de vapor 45 g
Base antiadherente
800 vatios
El mango suave de esta plancha Philips permite un planchado cómodo incluso durante sesiones más largas.
Esta plancha Philips tiene una función de vapor vertical para eliminar las arrugas en las telas colgantes.
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