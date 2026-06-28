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GC651/02
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Esta plancha increíblemente compacta y perfectamente diseñada le brinda excelentes resultados dondequiera que esté. Gracias a su potente vapor y su exclusivo agarre ergonómico, eliminar las arrugas es tan efectivo y sin esfuerzo como cuando usa su plancha regular.
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