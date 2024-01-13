GC6842/30
Presión máxima de la bomba de 6 bares
Golpe de vapor de hasta 360 g
Depósito de agua fijo de 1,3 L
Traba para el traslado
El vapor potente y continuo plancha incluso las telas más gruesas con facilidad. Observe cómo las arrugas más difíciles se desvanecen con un golpe de vapor adicional justo donde lo necesita. Este vapor adicional, perfecto para el planchado vertical, renueva la ropa y también las cortinas.
Planche cualquier tipo de tela, desde vaqueros hasta seda, sin tener que ajustar la temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no necesita cambiar la posición ni la configuración. Por lo tanto, olvídese de clasificar la ropa antes del planchado, o de esperar que la plancha se caliente y se enfríe. Podrá planchar cualquier tela, en cualquier momento.
Bloquee la plancha de forma segura en la estación base para transportarla fácilmente por la casa y reducir el riesgo de tocar por accidente la suela caliente.
Premios
3.3
de 5
4
Reseñas
Negrapepe
13/01/2024
Argentina
Empleado de Philips
Muy buena
[Employee of philipsglobal] 10 puntos en trabajos de costuras finas ...no deja brillo
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Plancha con generador de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Plancha con generador de vapor
PaulaRg
27/07/2026
Argentina
Comprador verificado
Exc planchado.
Plancha muchísimo más fácil y mejor que una plancha convencional. Es un trámite de segundos/ Lo que no me gusta o mejoraría sería el tema de tener que estar tocando el botón todo el tiempo para que salga el vapor . Pero es algo mínimo. Planchado excelente. No quema ni lastima la ropa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Plancha con generador de vapor
Date of Use 2026-06-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Plancha con generador de vapor
Date of Use 2026-06-09
LILY2021
10/09/2021
Argentina
EXCELENTE PLANCHA PERO DURO POCO
La verdad que la plancha es excelente, la compre el 17/09/2016, se que hace ya casi cinco años, pero por el uso que le di, lo que la cuidé y lo cara que es, considero que duró poco, hace tres semanas aproximadamente estaba plancahando, pasaba la plancha sobre la ropa cuando escuch´como una explosión y se apagó, la prendí nuevamente, prende pero las luces estan como locas, consulté para repararla, me dijeron que el desperfecto fue en la base de la plancah y que es muy probalble que sea un defecto de fábrica, estan tratando de conseguir la base de la plancha solamente, pero hasta ahora le dijeron que solo se puede conseguir la plancha entera, logicamente que el costo es mucho mayor que si vendieran solo la base. Yo soy fan de philips, tengo muchísimos electrodomésticos de esa marca, mi procesadora philips la tengo desde hace más de 25 años, cuido mucho las cosas y me duran por años, algunas veces las cambio por algo más moderno, pero no porque se rompa, por eso me decepcionó mucho lo que sucedió con esta plancha. Voy a agregar fotos para que vean el estado que tiene, está como nueva, nunca se golpeó, nunca sucedió nada que diera lugar a que se rompa, solo planché y la limpiaba cada vez que me lo indicaba. Además en mi casa eramos 4 personas y ahora somos dos porque mis hijos ya viven solos, así que tampoco se puede decir que era una plancha que estaba todo el día en uso, quisiera que alguien de philips me explique porqué pudo haber sucedido esto, la verdad que esta plancha es tan cómoda y planchaba tan lindo que la extraño muchísimo.-
Ventajas
QUE ES LA MEJOR PLANCHA QUE TUVE EN TANTOS AÑOS, HACE QUE SEA FÁCIL PLANCHAR
Contras
QUE ME DURÓ MUY POCO A PESAR DE MIS CUIDADOS
Esta reseña se realizó para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Plancha con generador de vapor
Esta reseña se realizó para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Plancha con generador de vapor
Apta para todas las telas planchables
En comparación con la plancha de vapor PowerLife de Philips
Ahorro de energía de hasta un 30 % de conformidad con la norma IEC 603311 en comparación con FastCare Compact en la configuración de temperatura máxima