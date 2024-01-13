La verdad que la plancha es excelente, la compre el 17/09/2016, se que hace ya casi cinco años, pero por el uso que le di, lo que la cuidé y lo cara que es, considero que duró poco, hace tres semanas aproximadamente estaba plancahando, pasaba la plancha sobre la ropa cuando escuch´como una explosión y se apagó, la prendí nuevamente, prende pero las luces estan como locas, consulté para repararla, me dijeron que el desperfecto fue en la base de la plancah y que es muy probalble que sea un defecto de fábrica, estan tratando de conseguir la base de la plancha solamente, pero hasta ahora le dijeron que solo se puede conseguir la plancha entera, logicamente que el costo es mucho mayor que si vendieran solo la base. Yo soy fan de philips, tengo muchísimos electrodomésticos de esa marca, mi procesadora philips la tengo desde hace más de 25 años, cuido mucho las cosas y me duran por años, algunas veces las cambio por algo más moderno, pero no porque se rompa, por eso me decepcionó mucho lo que sucedió con esta plancha. Voy a agregar fotos para que vean el estado que tiene, está como nueva, nunca se golpeó, nunca sucedió nada que diera lugar a que se rompa, solo planché y la limpiaba cada vez que me lo indicaba. Además en mi casa eramos 4 personas y ahora somos dos porque mis hijos ya viven solos, así que tampoco se puede decir que era una plancha que estaba todo el día en uso, quisiera que alguien de philips me explique porqué pudo haber sucedido esto, la verdad que esta plancha es tan cómoda y planchaba tan lindo que la extraño muchísimo.-