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PerfectCare Compact Essential Plancha con generador de vapor
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GC6842/30
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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
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Todas (4)
¿Cómo descalcifico mi centro de planchado Philips?
Cómo limpiar la suela de su centro de planchado Philips
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Cómo limpiar el depósito de agua del centro de planchado Philips
El centro de planchado Philips no produce vapor
Mi tabla de planchar está húmeda y veo agua en el suelo
El golpe de vapor del centro de planchado Philips no funciona
Mi centro de planchado Philips no alisa las arrugas con vapor vertical
Mi centro de planchado Philips ya no se calienta
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