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Descontinuado

Daily CollectionCafetera

HD7448/70

4.4

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente

Disfrute de un buen café con una cafetera confiable de diseño inteligente y compacto que facilita el guardado: se ajusta a cualquier cocina.

Ver todos los beneficios

Cafetera de diseño compacto, posibilidad de servir entre 10 y 15 tazas

Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente

  • Con jarra de vidrio

  • Blanco y azul

Indicación del nivel de agua para facilitar el llenado

Indicación del nivel de agua para facilitar el llenado

Llene el depósito de agua de forma fácil y precisa con la indicación del nivel de agua.

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

La jarra y el soporte del filtro se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas.

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Opiniones

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4.4

de 5

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

08/03/2014

Argentina

Argentina

exccelente

desde nuestro casamiento lo usamos todos los dias. resulta muy sencilla de limpiar y no junta olor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7448/70 Cafetera

Sí, recomiendo este producto

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28/12/2013

Argentina

Argentina

Ni la monodosis la jubila

Cuando llego la monodosis esta se fue a la oficina, y sigue impecable, a prueba de todo uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7448/70 Cafetera

Sí, recomiendo este producto

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31/08/2013

Argentina

Argentina

cumple con el objetivo, hacer rico cafe

Es fácil tanto de usar como de limpiar, somos dos y alcanza perfecto para las visitas, es rapida y pequeña. La recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7448/70 Cafetera

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