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Daily Collection Cafetera

Descontinuado

Asistencia

Daily CollectionCafetera

HD7448/70

Daily Collection Cafetera

Descontinuado

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Manuales y documentación

Disfrute de un buen café con una cafetera confiable de diseño inteligente y compacto que facilita el guardado: se ajusta a cualquier cocina.

  • PDF archivo
  • 6 September 2024

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