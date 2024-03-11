ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Daily Collection Cafetera

Descontinuado

Asistencia

Daily CollectionCafetera

HD7450/70

Daily Collection Cafetera

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF archivo, 1.3 MB
  • 11 March 2024

Disfrute de un gran café gracias a la confiable cafetera Philips con un diseño inteligente y compacto para guardarla fácilmente.

  • PDF archivo
  • 15 August 2024

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas