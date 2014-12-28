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Descontinuado

Viva CollectionCafetera

HD7502/55

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Café auténtico, sin esfuerzo
Disfrute del café de filtro por goteo clásico en la comodidad de su hogar con esta cafetera Phillips resistente y fácil de utilizar. Relájese con sus amigos mientras la cafetera Philips realiza la preparación y esparce el aroma de café fresco en su hogar.
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Diseño actual con sabor tradicional

Café auténtico, sin esfuerzo

  • Con jarra de vidrio

  • Blanco y naranjo

La jarra Aroma conserva el sabor del café

La jarra Aroma conserva el sabor del café

La jarra Philips Aroma está hecha de vidrio y diseñada para conservar el sabor del café de forma óptima.

1000 W

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La bomba de su cafetera Philips preparará su café rápidamente.

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.

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5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

28/12/2014

Argentina

Argentina

Repuestos y falta de continuidad del producto

Es una cafetera excelente como pocas que he conocido, su fragilidad la jarra, y la falta de ellas en el mercado, llegue a compra otra cafetera completa igual por tal motivo, pero luego de 5 años se me volvio a romper la jarra por favor si pudieran orientarme a donde conseguir una jarra, pagaria lo que fuera con tal de tenerla nuevamente...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD7502/55 Cafetera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD7502/55 Cafetera

04/03/2017

España

España

Estupenda

Buen café y buen aroma , mejor dicho excelente. Recomiendo esta cafetera es la mejor q he tenido diría q nunca.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD7502/35 Cafetera

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