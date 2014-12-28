Descontinuado
Con jarra de vidrio
Blanco y naranjo
La jarra Philips Aroma está hecha de vidrio y diseñada para conservar el sabor del café de forma óptima.
La bomba de su cafetera Philips preparará su café rápidamente.
El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
grapenaloza
28/12/2014
Argentina
Repuestos y falta de continuidad del producto
Es una cafetera excelente como pocas que he conocido, su fragilidad la jarra, y la falta de ellas en el mercado, llegue a compra otra cafetera completa igual por tal motivo, pero luego de 5 años se me volvio a romper la jarra por favor si pudieran orientarme a donde conseguir una jarra, pagaria lo que fuera con tal de tenerla nuevamente...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD7502/55 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD7502/55 Cafetera
Choni
04/03/2017
España
Estupenda
Buen café y buen aroma , mejor dicho excelente. Recomiendo esta cafetera es la mejor q he tenido diría q nunca.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD7502/35 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD7502/35 Cafetera