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Viva Collection Cafetera

Descontinuado

Asistencia

Viva CollectionCafetera

HD7502/55

Viva Collection Cafetera

Descontinuado

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Manuales y documentación

Disfrute del café de filtro por goteo clásico en la comodidad de su hogar con esta cafetera Phillips resistente y fácil de utilizar. Relájese con sus amigos mientras la cafetera Philips realiza la preparación y esparce el aroma de café fresco en su hogar.

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  • 29 March 2026

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