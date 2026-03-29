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Viva Collection Cafetera
Descontinuado
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HD7502/55
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Disfrute del café de filtro por goteo clásico en la comodidad de su hogar con esta cafetera Phillips resistente y fácil de utilizar. Relájese con sus amigos mientras la cafetera Philips realiza la preparación y esparce el aroma de café fresco en su hogar.
Todas (3)
¿Con qué frecuencia debo descalcificar mi cafetera Philips?
¿Dónde comprar una jarra para mi cafetera Philips?
Cómo eliminar los depósitos de cal de mi cafetera
Milk TwisterEspumador de leche
El café de mi cafetera de Philips no está lo suficientemente caliente
La cafetera de Philips sigue goteando después de preparar café
El portafiltro de mi cafetera Philips rebosa
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