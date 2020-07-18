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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
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Descontinuado

Pure EssentialsCafetera

HD7690/90

3.7

| (9) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Haga sus preparaciones como más le guste

Esta cafetera HD7690/90 de Philips es ideal para los que buscan una excelente calidad, tanto en el aroma como en el diseño. La función de control de potencia y el temporizador lo ayudan a preparar su café preferido en todo momento

Ver todos los beneficios

My Aroma Control para configurar la intensidad del café como usted guste

Haga sus preparaciones como más le guste

  • Con jarra de vidrio

  • Fabricada en Alemania

  • Negro

1400 W

1400 W

La bomba de alta velocidad de su cafetera Philips preparará su café más rápido con el aroma óptimo del café.

Selección de intensidad para ajustar la intensidad del café

Ajuste la intensidad del café a suave, medio o intenso.

Luz indicadora de eliminación de depósitos de sarro

La cafetera Philips le recordará cuándo debe eliminar los depósitos de sarro del artefacto. La eliminación regular de los depósitos de sarro garantiza el mejor sabor del café y evita el sarro calcáreo del agua del grifo.

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Opiniones

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3.7

de 5

9

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2

18/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente diseño e intensidad regulable del café

Muy buen diseño, posibilidad de programar el comienzo de la preparación y regulación de la intensidad. La tengo hace unos cuantos años ya y estamos muy conformes.

Ventajas

DISEÑO

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials HD7690/90 Cafetera

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials HD7690/90 Cafetera

Fecha de uso 2018-07-17

11/05/2015

Argentina

Argentina

Buen rendimiento y practico de usar

Su diseño es muy bueno,muy facil de usar y el rendimiento es excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials HD7690/90 Cafetera

Sí, recomiendo este producto

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10/04/2014

Argentina

Argentina

Excelente

Realmente se nota la calidad alemana! Hace una año que la adquirí y utilizo diariamente. Realmente estoy 100% conforme.

Sí, recomiendo este producto

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