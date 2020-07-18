Descontinuado
Haga sus preparaciones como más le guste
Esta cafetera HD7690/90 de Philips es ideal para los que buscan una excelente calidad, tanto en el aroma como en el diseño. La función de control de potencia y el temporizador lo ayudan a preparar su café preferido en todo momento
Con jarra de vidrio
Fabricada en Alemania
Negro
La bomba de alta velocidad de su cafetera Philips preparará su café más rápido con el aroma óptimo del café.
Ajuste la intensidad del café a suave, medio o intenso.
La cafetera Philips le recordará cuándo debe eliminar los depósitos de sarro del artefacto. La eliminación regular de los depósitos de sarro garantiza el mejor sabor del café y evita el sarro calcáreo del agua del grifo.
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3.7
de 5
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Carlis
18/07/2020
Argentina
Excelente diseño e intensidad regulable del café
Muy buen diseño, posibilidad de programar el comienzo de la preparación y regulación de la intensidad. La tengo hace unos cuantos años ya y estamos muy conformes.
Ventajas
DISEÑO
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials HD7690/90 Cafetera
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-07-17
nestaris
11/05/2015
Argentina
Buen rendimiento y practico de usar
Su diseño es muy bueno,muy facil de usar y el rendimiento es excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials HD7690/90 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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Licho
10/04/2014
Argentina
Excelente
Realmente se nota la calidad alemana! Hace una año que la adquirí y utilizo diariamente. Realmente estoy 100% conforme.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials HD7690/90 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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