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Esta cafetera HD7690/90 de Philips es ideal para los que buscan una excelente calidad, tanto en el aroma como en el diseño. La función de control de potencia y el temporizador lo ayudan a preparar su café preferido en todo momento

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  • 31 March 2024

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