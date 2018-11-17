Descontinuado
4 bebidas
Espumador de leche automático
Terminaciones en acero inoxidable
AquaClean
Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento: extraiga todos los mejores sabores y aromas, y obtenga sabores de café superiores en un máximo de 20 000 tazas.
Disfrute sus bebidas favoritas en los momentos especiales. Ya sea si tiene antojo de un espresso, un café o una receta a base de leche, su cafetera superautomática ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.
AquaClean es nuestro filtro de agua patentado, diseñado para mejorar la calidad del café mediante la purificación del agua. También evita la acumulación de sarro en el circuito de agua de su cafetera: prepare hasta 5000 tazas* sin tener que eliminar los depósitos de sarro reemplazando el filtro de forma periódica.
3.8
de 5
6
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
joelarg
17/11/2018
Argentina
LA cafetera
si te gusta tomar café expreso.... esta es la cafetera. Solo apretar el botón de café, y listo. Es re practica y rápida, mas que todo a la mañana antes de ir a trabajar. Te avisa si le falta agua o el cuando el deposito de café esta lleno. Con mi otra cafetera, tenia que moler el cafe y luego prepararlo y mi pareja nunca preparaba cafe jaja, ahora si.... AHORA LO MALO: lo único malo que encontré que el filtro que usa, acá en argentina no se vende. Un chiste, se vende el producto pero no el repuesto del filtro. Funciona sin filtro, pero es mas que nada para evitar el sarro dentro del equipo. Recomendación comprar agua en el super para evitar el sarro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia Deluxe HD8904/01 Cafetera espresso superautomática
Sí, recomiendo este producto
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Negra
10/02/2018
Argentina
Exclente Producto
Disfrutamos mucho del buen cafè y esta màquina cumple con todas las expectativas.
Sí, recomiendo este producto
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MauroEP
28/08/2017
Argentina
Comprador verificado
excelente producto para el amante de cafe
Esta pequeña maquina se ha vuelto el centro de mi cocina. Es de muy facil uso y limpieza y resuelve un excelente expreso en menos de 3 minutos. Se ve bien y tiene buena calidad de diseño y terminación. Solo falta que Philips Argentina provea de los accesorios y elementos de mantenimiento (filtros, lubricantes, descalsificador, etc), sino el servicio queda a medio camino. De este modo garantizar una vida util mas adecuada del producto.
Sí, recomiendo este producto
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Basado en el reemplazo de ocho filtros según lo indique la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de limpieza y enjuague.
El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza.