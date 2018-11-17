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Descontinuado

Saeco Intelia DeluxeCafetera espresso superautomática

HD8904/01

3.8
| (6) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
La calidad que exige y la facilidad de uso que espera
Saeco presenta Intelia Deluxe. Esta pieza de ingeniería, diseñada de forma inteligente, proporciona calidad demostrada, comodidad y un café increíble. Con su carcasa de acero inoxidable y un diseño atemporal, Intelia representa la artesanía italiana.
Ver todos los beneficios

Diseño italiano atemporal

La calidad que exige y la facilidad de uso que espera

  • 4 bebidas

  • Espumador de leche automático

  • Terminaciones en acero inoxidable

  • AquaClean

20 000 tazas de café más fino gracias a los molinillos de cerámica duraderos

20 000 tazas de café más fino gracias a los molinillos de cerámica duraderos

Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento: extraiga todos los mejores sabores y aromas, y obtenga sabores de café superiores en un máximo de 20 000 tazas.

Disfrute 4 bebidas al alcance de su mano

Disfrute 4 bebidas al alcance de su mano

Disfrute sus bebidas favoritas en los momentos especiales. Ya sea si tiene antojo de un espresso, un café o una receta a base de leche, su cafetera superautomática ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.

Incluye AquaClean para hasta 5000* tazas sin tener que eliminar los depósitos de sarro

Incluye AquaClean para hasta 5000* tazas sin tener que eliminar los depósitos de sarro

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado, diseñado para mejorar la calidad del café mediante la purificación del agua. También evita la acumulación de sarro en el circuito de agua de su cafetera: prepare hasta 5000 tazas* sin tener que eliminar los depósitos de sarro reemplazando el filtro de forma periódica.

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Opiniones

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3.8

de 5

6

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
1

17/11/2018

Argentina

Argentina

LA cafetera

si te gusta tomar café expreso.... esta es la cafetera. Solo apretar el botón de café, y listo. Es re practica y rápida, mas que todo a la mañana antes de ir a trabajar. Te avisa si le falta agua o el cuando el deposito de café esta lleno. Con mi otra cafetera, tenia que moler el cafe y luego prepararlo y mi pareja nunca preparaba cafe jaja, ahora si.... AHORA LO MALO: lo único malo que encontré que el filtro que usa, acá en argentina no se vende. Un chiste, se vende el producto pero no el repuesto del filtro. Funciona sin filtro, pero es mas que nada para evitar el sarro dentro del equipo. Recomendación comprar agua en el super para evitar el sarro

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Esta reseña se realizó para Intelia Deluxe HD8904/01 Cafetera espresso superautomática

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10/02/2018

Argentina

Argentina

Exclente Producto

Disfrutamos mucho del buen cafè y esta màquina cumple con todas las expectativas.

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28/08/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

excelente producto para el amante de cafe

Esta pequeña maquina se ha vuelto el centro de mi cocina. Es de muy facil uso y limpieza y resuelve un excelente expreso en menos de 3 minutos. Se ve bien y tiene buena calidad de diseño y terminación. Solo falta que Philips Argentina provea de los accesorios y elementos de mantenimiento (filtros, lubricantes, descalsificador, etc), sino el servicio queda a medio camino. De este modo garantizar una vida util mas adecuada del producto.

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Avisos legales

  1. Basado en el reemplazo de ocho filtros según lo indique la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de limpieza y enjuague.

  2. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza.