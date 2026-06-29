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Saeco Intelia Deluxe Cafetera espresso superautomática
Descontinuado
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HD8904/01
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Saeco presenta Intelia Deluxe. Esta pieza de ingeniería, diseñada de forma inteligente, proporciona calidad demostrada, comodidad y un café increíble. Con su carcasa de acero inoxidable y un diseño atemporal, Intelia representa la artesanía italiana.
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