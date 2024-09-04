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  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
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Descontinuado

Serie 3000Airfryer XL

HD9270/91

4.7
| (39) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
Philips lleva la Airfryer n.º 1 del mundo a todos los hogares. Disfrutá de alimentos saludables que son crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid Air. Descargá la aplicación HomeID para descubrir cientos de recetas sabrosas todos los días.
Ver todos los beneficios

Gracias a la tecnología Rapid Air

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

  • Tecnología Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Negro

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.

Fría sus alimentos con hasta un 90 % menos de grasa*

Fría sus alimentos con hasta un 90 % menos de grasa*

La Philips Airfryer utiliza aire caliente para cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar una perfección crujiente con hasta un 90 % menos de grasa*.

Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable

Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable

Descubra cientos de deliciosas recetas de Airfryer sabrosas, saludables y rápidas de preparar. Expertos en nutrición seleccionan las recetas de la aplicación HomeID para la cocina del día a día.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

39

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2

04/09/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Producto muy versátil

Excelente producto, muy silencioso,fácil de usar y limpiar

Ventajas

Comodidad para su uso

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL

30/06/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Gran reemplazo por horno eléctrico

La freidora no es freidora es un horno a convección, tiene la gran característica de dorar y cocinar en un tiempo mucho más corto. Se puede hacer de todo. Lo único a tener en cuenta es que el tamaño no es tan grande como para hacer comidas para varios comensales. En mi caso somos dos adultos y un niño, alcanza muy bien. Obviamente dependiendo lo que se hace. Estoy muy satisfecho.

Ventajas

La cocción rápida y como cocina.

Contras

En Argentina, falta de accesorios.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL

29/06/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Producto f ormidable

Me gusta cocinar. Las papas fritas salen de 10. Y entra una bolsa de 700grs completa

Ventajas

Comida rápida y fácil de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL

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  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips

  2. En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.

  3. Disponible unicamente para países con comunidad HomeID

  4. Costo en energía de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C sin precalentamiento) en comparación con el uso de un horno de clase A. El porcentaje promedio se basa en medicion de laboratorio interna con productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. El resultado pueden variar según el producto.