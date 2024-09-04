Descontinuado
Tecnología Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Negro
La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.
La Philips Airfryer utiliza aire caliente para cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar una perfección crujiente con hasta un 90 % menos de grasa*.
Descubra cientos de deliciosas recetas de Airfryer sabrosas, saludables y rápidas de preparar. Expertos en nutrición seleccionan las recetas de la aplicación HomeID para la cocina del día a día.
4.7
de 5
39
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Totin
04/09/2024
Argentina
Comprador verificado
Producto muy versátil
Excelente producto, muy silencioso,fácil de usar y limpiar
Ventajas
Comodidad para su uso
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Perrobionico
30/06/2024
Argentina
Comprador verificado
Gran reemplazo por horno eléctrico
La freidora no es freidora es un horno a convección, tiene la gran característica de dorar y cocinar en un tiempo mucho más corto. Se puede hacer de todo. Lo único a tener en cuenta es que el tamaño no es tan grande como para hacer comidas para varios comensales. En mi caso somos dos adultos y un niño, alcanza muy bien. Obviamente dependiendo lo que se hace. Estoy muy satisfecho.
Ventajas
La cocción rápida y como cocina.
Contras
En Argentina, falta de accesorios.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
LordblackDR
29/06/2024
Argentina
Comprador verificado
Producto f ormidable
Me gusta cocinar. Las papas fritas salen de 10. Y entra una bolsa de 700grs completa
Ventajas
Comida rápida y fácil de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.
Disponible unicamente para países con comunidad HomeID
Costo en energía de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C sin precalentamiento) en comparación con el uso de un horno de clase A. El porcentaje promedio se basa en medicion de laboratorio interna con productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. El resultado pueden variar según el producto.