Recorta, perfila y afeita
Dos originales
Para todos los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.3
de 5
110
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Carly1005
20/11/2024
Argentina
Excelente
La Philips OneBlade es increíblemente versátil. Me encanta cómo puedo usarla para recortar y afeitar sin irritar mi piel.
Ventajas
Material
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Piolin33
19/11/2024
Argentina
Un gran producto
Los cabezales de repuesto son costosos y, en mi caso, no los encontré fácilmente en mi ciudad. Esto podría ser un inconveniente a largo plazo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
remmar
19/11/2024
Argentina
Es el mejor producto que he comprado
Es la mejor opción de productos de este tipo, cuida mi piel y es fácil de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.