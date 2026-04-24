ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello

OneBladeRostro

QP2724/10

4.4
| (1400) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elegí Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.

Perfile

Perfile

Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

1400

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

24/04/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto cumple ampliamente.

Buen producto, cumple con lo que ofrece. El resultado en mi caso es muy bueno, deja aspecto de una afeitada con hoja pero sin llegar a ser al ras absoluto de la piel, lo cual en mi caso es favorable porque evita las irritaciones que me producen las de hojas. La duración de la batería es excepcional, de 8 a 10 afeitadas, pero la carga parece ser demasiado lenta y no encuentro un indicador de carga completa. Si pudiera cambiar algo sería únicamente que ofrezca opcionalmente un cabezal más ancho para que cada pasada abarque más y reduzca el tiempo de todo el proceso.

Ventajas

Resultado en general, duración de la batería.

Contras

Cabezal angosto, falta indicador de carga completa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Date of Use 2026-03-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Date of Use 2026-03-27

12/03/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

La tecnología al cuidado de nuestro rostro

Es excelente tanto para utilizar con espuma o seco

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

09/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto

Muy buena y práctica. Lo llevas a todos lados sin problema y batería duradera

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.