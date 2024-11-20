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OneBladeCuchilla de repuesto

QP630/51

4.3
| (110) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elegí Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

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Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • 3 cuchillas para cuerpo originales y 1 kit para cuerpo

  • Se adapta a todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

110

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

20/11/2024

Argentina

Argentina

Excelente

La Philips OneBlade es increíblemente versátil. Me encanta cómo puedo usarla para recortar y afeitar sin irritar mi piel.

Ventajas

Material

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

19/11/2024

Argentina

Argentina

Un gran producto

Los cabezales de repuesto son costosos y, en mi caso, no los encontré fácilmente en mi ciudad. Esto podría ser un inconveniente a largo plazo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

19/11/2024

Argentina

Argentina

Es el mejor producto que he comprado

Es la mejor opción de productos de este tipo, cuida mi piel y es fácil de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.