Recorta, perfila y afeita
Para cualquier longitud de vello
Una cuchilla original
2 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1 y 3 mm)
Recargable, uso en seco y húmedo
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorta tu barba incipiente a una longitud uniforme con uno de los 2 peines-guía para barba incluidos. De 1 mm para un recorte matutino y de 3 mm para un recorte ajustado.
Creá perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Podes afeitarte en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alineá tu estilo en segundos!
4.4
de 5
1400
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
SC2016
24/04/2026
Argentina
Comprador verificado
El producto cumple ampliamente.
Buen producto, cumple con lo que ofrece. El resultado en mi caso es muy bueno, deja aspecto de una afeitada con hoja pero sin llegar a ser al ras absoluto de la piel, lo cual en mi caso es favorable porque evita las irritaciones que me producen las de hojas. La duración de la batería es excepcional, de 8 a 10 afeitadas, pero la carga parece ser demasiado lenta y no encuentro un indicador de carga completa. Si pudiera cambiar algo sería únicamente que ofrezca opcionalmente un cabezal más ancho para que cada pasada abarque más y reduzca el tiempo de todo el proceso.
Ventajas
Resultado en general, duración de la batería.
Contras
Cabezal angosto, falta indicador de carga completa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Date of Use 2026-03-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Date of Use 2026-03-27
LuiggiG
12/03/2026
Argentina
Comprador verificado
La tecnología al cuidado de nuestro rostro
Es excelente tanto para utilizar con espuma o seco
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Fedeee
09/02/2026
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
Muy buena y práctica. Lo llevas a todos lados sin problema y batería duradera
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.