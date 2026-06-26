Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Su exclusivo diseño de peine-guía abierto permite un corte eficaz sin obstrucciones ni interrupciones en su rutina, incluso en vello largo y grueso.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.3
de 5
210
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Matiasel
26/06/2026
Argentina
Comprador verificado
La máquina buena pero..
La máquina muy buena es una lastima que no te diga el nivel de batería, yo tengo barba dura y no me la deja al ras y me tengo a afeitar co gillet pero en general muy buena
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Date of Use 2026-06-26
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Date of Use 2026-06-26
tatox25
17/11/2025
Argentina
Comprador verificado
buena compra
La afeitadora es muy buena, no corta al raz pero es bastante eficiente, cumple.
Ventajas
es muy buena, cumple
Contras
no corta al raz y los repuestos son muy caros.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Daritooo
22/10/2025
Argentina
Comprador verificado
Espectacular
Una máquina muy cómoda de usar y de transportar con una afeitada sube y pareja , exelente en todo sentidos
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.