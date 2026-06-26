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OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.3
| (210) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elegí Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.

Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Su exclusivo diseño de peine-guía abierto permite un corte eficaz sin obstrucciones ni interrupciones en su rutina, incluso en vello largo y grueso.

Perfile

Perfile

Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

210

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

26/06/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

La máquina buena pero..

La máquina muy buena es una lastima que no te diga el nivel de batería, yo tengo barba dura y no me la deja al ras y me tengo a afeitar co gillet pero en general muy buena

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

Date of Use 2026-06-26

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

Date of Use 2026-06-26

17/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

buena compra

La afeitadora es muy buena, no corta al raz pero es bastante eficiente, cumple.

Ventajas

es muy buena, cumple

Contras

no corta al raz y los repuestos son muy caros.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

22/10/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Espectacular

Una máquina muy cómoda de usar y de transportar con una afeitada sube y pareja , exelente en todo sentidos

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.