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OneBlade: recortar, modelar y afeitar
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OneBlade Face + Body
Asistencia
QP2824/20
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3000.103.1018.1
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¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
¿Cuándo debo sustituir la cuchilla de mi Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?
Cable USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Peine recortador ajustable para barba de 1-5 mm
OneBlade& OneBlade Pro Tapa protectora
OneBlade Peine recortador de 3 mm
Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba
No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
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