Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de pelo
Peine-guía de precisión 12 longitudes
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.
Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.
4.3
de 5
305
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Tuerks
16/05/2022
Argentina
Comprador verificado
Excelente ara recortar y mantener la barba
Cumple perfectamente si lo que buscas en un afeitado no al ras, y lo mejor de todo si lo que busca es recortar y mantener a una cierta altura la barba. Es perfecta para eso
Ventajas
recorta y mantiene la barba a tu altura preferida
Contras
No afeita al ras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
eloppi
26/01/2022
Argentina
Comprador verificado
Excelente!!!
No se "ahoga" con los pelos, el corte es rápido y preciso
Ventajas
Muy buen filo, práctica y muy buena batería.
Contras
A veces, si uno no es cuidadoso, se puede cambiar accidentalmente el largo del corte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
BARBERGUM
25/02/2021
Argentina
ES MARAVILLOSA, EN BREVES MINUTOS UN MILAGRO
FILO CONSTANTE PROLIJA RAPIDA RECORTA LO QUE NECESITABA....
Ventajas
SU TAMAÑO CARGA RÁPIDA y SU EFICIENCIA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.