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Descontinuado

OneBlade Pro

QP6510/20

4.3
| (305) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que recorta, modela, afeita y crea líneas y bordes precisos. Olvidate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elegí Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Diseñado para cortar pelo, no piel

Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo

  • Recorta, modela y afeita

  • Para cualquier longitud de pelo

  • Peine-guía de precisión 12 longitudes

  • Recargable, uso en seco y en húmedo

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.

Recorta

Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.

Modela

Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

305

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

16/05/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente ara recortar y mantener la barba

Cumple perfectamente si lo que buscas en un afeitado no al ras, y lo mejor de todo si lo que busca es recortar y mantener a una cierta altura la barba. Es perfecta para eso

Ventajas

recorta y mantiene la barba a tu altura preferida

Contras

No afeita al ras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

26/01/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente!!!

No se "ahoga" con los pelos, el corte es rápido y preciso

Ventajas

Muy buen filo, práctica y muy buena batería.

Contras

A veces, si uno no es cuidadoso, se puede cambiar accidentalmente el largo del corte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

25/02/2021

Argentina

Argentina

ES MARAVILLOSA, EN BREVES MINUTOS UN MILAGRO

FILO CONSTANTE PROLIJA RAPIDA RECORTA LO QUE NECESITABA....

Ventajas

SU TAMAÑO CARGA RÁPIDA y SU EFICIENCIA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.