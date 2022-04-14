Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
OneBlade: recortar, modelar y afeitar
Todas las series
OneBlade Pro
Descontinuado
Asistencia
QP6510/20
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (12)
¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
¿Cuándo debo sustituir la cuchilla de mi Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
OneBlade& OneBlade Pro Tapa protectora
OneBladeCuchilla de repuesto
El cargador de mi Philips OneBlade no encaja
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.