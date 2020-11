Cepillo suave para pieles normales y sensibles

Es tan suave con la piel sensible como la limpieza manual. Las cerdas suaves como la seda, diseñadas especialmente, no estropearán ni resecarán la piel. Las cerdas diseñadas de manera única son incluso más delgadas y suaves que las del cabezal de cepillo normal para brindar una experiencia de limpieza incluso más suave y delicada, exclusivo para piel sensible.