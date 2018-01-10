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  • Gran ritmo, graves potentes
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Descontinuado

Audífonos con micrófono

SHE3705BK/00

1
| (1) Reseña

Disponible en

Blanco
Blanco
Celeste
Celeste
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Gran ritmo, graves potentes
Los audífonos intrauditivos Philips MyJam Vibes ultrapequeños y con graves potentes cuentan con inserciones de tubo ovalado para ofrecer comodidad y revestimiento metalizado de aspiración para estilos elegantes con protección adicional.
Ver todos los beneficios

Diseño compacto con protección metalizada de aspiración

Gran ritmo, graves potentes

  • Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.

  • Intrauditivo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado

El micrófono integrado permite cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado permite cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

Los micrófonos incorporados te permiten cambiar fácilmente entre escuchar música y responder llamadas telefónicas para permanecer siempre conectado.

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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1.0

de 5

1

Reseña

5
4
3
2

10/01/2018

Chile

Chile

Malo

Mala calidad y sonido deficiente, tienes que acostumbrarte a él para que recién le encuentres alguna cualidad en el sonido.

Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono

Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono

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