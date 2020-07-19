Descontinuado
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Los altavoces de 32 mm de alta potencia ofrecen un sonido claro, detallado y natural.
4.3
de 5
13
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Vir85
19/07/2020
Argentina
Excelente auriculares
Hermosos auriculares!!! Sonido envolvente, pareciera que entras a otro mundo no escuchas el exterior, sólo tu música ideal para relajarse de un día de trabajó agotador!
Ventajas
Color, suavidad, confort
Contras
Lamentablemente no son aprueba de niños
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos
Fecha de uso 2018-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos
Fecha de uso 2018-07-19
89martinhilal
18/07/2017
Argentina
Comprador verificado
Muy buen producto!
Estos auriculares son cómodo, gran calidad de sonido y estética minimal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060RD Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060RD Headphones
Peponzio
04/02/2022
Chile
Muy buena marca y buenos audífonos
Nada que decir desde que ocupo estos audífonos hace más de 6 años, nunca me a dado problemas muy buena calidad ahora estoy viendo audífonos de esta misma marca ya que recién ahora se nota su desgaste con el tiempo, los recomiendo.
Ventajas
Calidad magnífica, se escucha muy bien a pesar que tiene más de 5 años
Contras
No tiene micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares
Fecha de uso 2020-02-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares
Fecha de uso 2020-02-04