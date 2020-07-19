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Audífonos

SHL3060PP/00

4.3

| (13) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Roja
Roja
Rosa
Rosa
Violeta
Violeta

Graves claros y potentes

Estos audífonos tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves audífonos acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audio perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Con sistema de monitoreo tipo DJ

Graves claros y potentes

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Los altavoces de 32 mm de alta potencia ofrecen un sonido claro, detallado y natural.

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

13

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

2

19/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente auriculares

Hermosos auriculares!!! Sonido envolvente, pareciera que entras a otro mundo no escuchas el exterior, sólo tu música ideal para relajarse de un día de trabajó agotador!

Ventajas

Color, suavidad, confort

Contras

Lamentablemente no son aprueba de niños

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos

Fecha de uso 2018-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos

Fecha de uso 2018-07-19

18/07/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buen producto!

Estos auriculares son cómodo, gran calidad de sonido y estética minimal.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060RD Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060RD Headphones

04/02/2022

Chile

Chile

Muy buena marca y buenos audífonos

Nada que decir desde que ocupo estos audífonos hace más de 6 años, nunca me a dado problemas muy buena calidad ahora estoy viendo audífonos de esta misma marca ya que recién ahora se nota su desgaste con el tiempo, los recomiendo.

Ventajas

Calidad magnífica, se escucha muy bien a pesar que tiene más de 5 años

Contras

No tiene micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

Fecha de uso 2020-02-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

Fecha de uso 2020-02-04

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