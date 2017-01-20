ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos

SHQ2300LF/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

Tus auriculares Actionfit SHQ2300 siempre estarán en su sitio, independientemente de lo que estés haciendo, gracias a su exclusivo anillo de estabilidad. Solo te tendrás que preocupar de tu rutina de ejercicios y no de si se te caen o no los auriculares.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y liviano

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

  • Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.

  • Intrauditivo

Funda de transporte para un fácil almacenamiento

Resistentes al sudor y a la humedad, ideales para realizar ejercicio

Resistentes al sudor y a la humedad, ideales para realizar ejercicio

La lluvia y el sudor ya no impedirán que des el máximo siguiendo tus canciones favoritas. Los materiales con los que cuentan estos auriculares deportivos ActionFit son resistentes al agua y al sudor, por lo que son los acompañantes perfectos para entrenar, independientemente del clima.

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

20/01/2017

Argentina

Argentina

Muy bueno

Muy buenos los auriculares, tienen una gran calidad de sonido y son muy resistentes y ligeros, recomendados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.