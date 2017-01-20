Descontinuado
Disfrutá la libertad. Que nada te detenga
Tus auriculares Actionfit SHQ2300 siempre estarán en su sitio, independientemente de lo que estés haciendo, gracias a su exclusivo anillo de estabilidad. Solo te tendrás que preocupar de tu rutina de ejercicios y no de si se te caen o no los auriculares.
Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.
Intrauditivo
La lluvia y el sudor ya no impedirán que des el máximo siguiendo tus canciones favoritas. Los materiales con los que cuentan estos auriculares deportivos ActionFit son resistentes al agua y al sudor, por lo que son los acompañantes perfectos para entrenar, independientemente del clima.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
AlphaPredator
20/01/2017
Argentina
Muy bueno
Muy buenos los auriculares, tienen una gran calidad de sonido y son muy resistentes y ligeros, recomendados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos