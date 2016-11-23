ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Descontinuado

Audífonos deportivos

SHQ4300LF/00

5

| (1) Reseña

Disponible en

Amarillo lima y blanco
Amarillo lima y blanco
Naranja
Naranja

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

Los Actionfit SHQ4300 ultralivianos están diseñados a partir de una goma ultraliviana, flexible y resistente al sudor para garantizar un ajuste perfecto que se mantendrá por mucho tiempo después de tu entrenamiento. Los graves potentes siempre te mantendrán motivado.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y liviano

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

  • Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.

  • Cordón para el cuello

El diseño ultra ligero de 11,4 g te ofrece máxima comodidad*

El diseño ultra ligero de 11,4 g te ofrece máxima comodidad*

Con solo 11,4 g de peso, estos audífonos deportivos Actionfit son tan livianos y cómodos que llegarás a olvidar que los llevas puestos. Ideales para que sigas avanzando durante los difíciles últimos kilómetros.

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que mantiene el cable fuera del camino mientras te exiges más.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

4
3
2
1

23/11/2016

México

México

EXCELENTE EN SONIDO Y PESO

LOS ADQUIRI EN LIVERPOOL, SUENAN ESTUPENDO, SON COMODOS Y MUY LIGEROS, MAS SIN EMBARGO NO TRAEN CONTROL TAL COMO SE MUESTRA EN ESTA PAGINA DE PHILIPS, EN SU LUGAR SOLO TIENE EL CLIP DE SUJECCION A LA ROPA, QUE ESO HUBIERA SIDO MUCHO MEJOR PARA EL PRODUCTO

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4300WS Audífonos deportivos

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4300WS Audífonos deportivos

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.