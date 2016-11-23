Descontinuado
SHQ4300OR/00
Disponible en
Disfruta la libertad. Que nada te detenga.
Los Actionfit SHQ4300 ultralivianos están diseñados a partir de una goma ultraliviana, flexible y resistente al sudor para garantizar un ajuste perfecto que se mantendrá por mucho tiempo después de tu entrenamiento. Los graves potentes siempre te mantendrán motivado.
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Cordón para el cuello
Con solo 11,4 g de peso, estos audífonos deportivos Actionfit son tan livianos y cómodos que llegarás a olvidar que los llevas puestos. Ideales para que sigas avanzando durante los difíciles últimos kilómetros.
Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que mantiene el cable fuera del camino mientras te exiges más.
5.0
de 5
1
Reseña
LEON66
23/11/2016
México
EXCELENTE EN SONIDO Y PESO
LOS ADQUIRI EN LIVERPOOL, SUENAN ESTUPENDO, SON COMODOS Y MUY LIGEROS, MAS SIN EMBARGO NO TRAEN CONTROL TAL COMO SE MUESTRA EN ESTA PAGINA DE PHILIPS, EN SU LUGAR SOLO TIENE EL CLIP DE SUJECCION A LA ROPA, QUE ESO HUBIERA SIDO MUCHO MEJOR PARA EL PRODUCTO
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4300WS Audífonos deportivos
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4300WS Audífonos deportivos