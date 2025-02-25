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4000 seriesAuriculares inalámbricos supraurales

TAH4209BK/00

2.7
| (3) Reseñas

Disponible en

Azul
Azul
Blanco seda
Blanco seda
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Ligero, cómodo, plegable y con rendimiento de larga duración.
Estos auriculares inalámbricos sobre la oreja cuentan con hasta 55 horas de reproducción y su rendimiento le brindará satisfacción entre cargas. Obtendrá un sonido excelente, graves dinámicos para audio más profundo, incluso con volúmenes bajos, y puede activar un ajuste de retraso bajo para videos.
Ver todos los beneficios

Ligero, cómodo, plegable y con rendimiento de larga duración.

  • Auricular liviano supraural

  • Sonido natural. Graves dinámicos

  • Hasta 55 horas de tiempo de reproducción

  • Llamadas claras

Tan ligero y cómodo que puede usarlos durante horas

Tan ligero y cómodo que puede usarlos durante horas

Estos auriculares supraurales están preparados para ofrecerle comodidad diaria. La banda sujetadora acolchonada es tan liviana que apenas la sentirá, y se pueden mover los suaves auriculares hasta que encajen en una posición en la que se sienta cómodo. Las almohadillas son de mullida espuma viscoelástica: cuanto más los use, más los amará.

Sonido claro incluso a bajo volumen con graves dinámicos

Sonido claro incluso a bajo volumen con graves dinámicos

Obtendrá un sonido claro con los conectores de 32 mm y un aislamiento del sonido pasivo aceptable del ajuste supraural. Si le gusta disfrutar de unos buenos bajos, active los graves dinámicos a través de la aplicación para audífonos Philips y podrá disfrutar de toda la potencia de sus canciones favoritas incluso si escucha música en silencio.

Hasta 55 horas de tiempo de reproducción. Carga USB-C

Hasta 55 horas de tiempo de reproducción. Carga USB-C

Con hasta 55 horas de tiempo de reproducción, estos auriculares inalámbricos lo acompañarán en muchas listas de reproducción. Se recargan de forma completa en solo 2 horas mediante USB-C, y una carga rápida de 15 minutos le dará energía suficiente para seguir reproduciendo música durante otras 2 horas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 5

3

Reseñas

4
3

25/02/2025

Argentina

Argentina

Muy buena relación costo calidad

permite 2 conexiones simultáneas. No pesan mucho y se escuchan de diez!. Muy buenos graves, se pueden regular desde una aplicación para celular. Veremos cuanto dura el material cobertor de los auriculares, pero seguro se pueden conseguir fundas. Estaría bueno que se vendiera con un estuche, como oportunidad de mejora.

Ventajas

relacion precio calidad

Contras

el material de los auriculares a lo largo del tiempo con el uso, puede degradarse?. Espero que haya fundas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209BK Auriculares inalámbricos supraurales

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209BK Auriculares inalámbricos supraurales

13/12/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El micrófono no funciona bien

La función del micrófono es difícil de activar y se desconecta sin previo aviso. El mal diseño de usuario hace que al fin de cuentas sea sólo un auricular más, no lo recomiendo.

Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209WT Auriculares inalámbricos supraurales

Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209WT Auriculares inalámbricos supraurales

29/06/2026

España

España

Comprador verificado

No ha durado más de 6 meses

A los 6 meses el cable que va al auricular derecho dejó de hacer contacto. Con lo que los auriculares se desconectaban y no funcionaban. Al contactar con Phillips, me indican que contacte con el vendedor (Amazon, en este caso) y que ejerza mi derecho a garantía. Amazon directamente me indicó que devolviese el producto y me hacían un reembolso. Como es lógico, me compré unos auriculares de otra marca ya que no me dan confianza estos.

Ventajas

Muy bonitos

Contras

No duran nada

Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209PK Auriculares inalámbricos de diadema

Date of Use 2025-12-26

Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209PK Auriculares inalámbricos de diadema

Date of Use 2025-12-26

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