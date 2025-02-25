TAH4209BL/00
Disponible en
Auricular liviano supraural
Sonido natural. Graves dinámicos
Hasta 55 horas de tiempo de reproducción
Llamadas claras
Estos auriculares supraurales están preparados para ofrecerle comodidad diaria. La banda sujetadora acolchonada es tan liviana que apenas la sentirá, y se pueden mover los suaves auriculares hasta que encajen en una posición en la que se sienta cómodo. Las almohadillas son de mullida espuma viscoelástica: cuanto más los use, más los amará.
Obtendrá un sonido claro con los conectores de 32 mm y un aislamiento del sonido pasivo aceptable del ajuste supraural. Si le gusta disfrutar de unos buenos bajos, active los graves dinámicos a través de la aplicación para audífonos Philips y podrá disfrutar de toda la potencia de sus canciones favoritas incluso si escucha música en silencio.
Con hasta 55 horas de tiempo de reproducción, estos auriculares inalámbricos lo acompañarán en muchas listas de reproducción. Se recargan de forma completa en solo 2 horas mediante USB-C, y una carga rápida de 15 minutos le dará energía suficiente para seguir reproduciendo música durante otras 2 horas.
2.7
de 5
3
Reseñas
JuaniFer
25/02/2025
Argentina
Muy buena relación costo calidad
permite 2 conexiones simultáneas. No pesan mucho y se escuchan de diez!. Muy buenos graves, se pueden regular desde una aplicación para celular. Veremos cuanto dura el material cobertor de los auriculares, pero seguro se pueden conseguir fundas. Estaría bueno que se vendiera con un estuche, como oportunidad de mejora.
Ventajas
relacion precio calidad
Contras
el material de los auriculares a lo largo del tiempo con el uso, puede degradarse?. Espero que haya fundas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209BK Auriculares inalámbricos supraurales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209BK Auriculares inalámbricos supraurales
Romara
13/12/2024
Argentina
Comprador verificado
El micrófono no funciona bien
La función del micrófono es difícil de activar y se desconecta sin previo aviso. El mal diseño de usuario hace que al fin de cuentas sea sólo un auricular más, no lo recomiendo.
Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209WT Auriculares inalámbricos supraurales
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amigorome
29/06/2026
España
Comprador verificado
No ha durado más de 6 meses
A los 6 meses el cable que va al auricular derecho dejó de hacer contacto. Con lo que los auriculares se desconectaban y no funcionaban. Al contactar con Phillips, me indican que contacte con el vendedor (Amazon, en este caso) y que ejerza mi derecho a garantía. Amazon directamente me indicó que devolviese el producto y me hacían un reembolso. Como es lógico, me compré unos auriculares de otra marca ya que no me dan confianza estos.
Ventajas
Muy bonitos
Contras
No duran nada
Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209PK Auriculares inalámbricos de diadema
Date of Use 2025-12-26
Esta reseña se realizó para 4000 series TAH4209PK Auriculares inalámbricos de diadema
Date of Use 2025-12-26