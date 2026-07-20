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Nuevo

Moving SoundAuriculares totalmente inalámbricos

TAMS3BK/00

Disponible en

Black
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Yellow
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The Buds

Los colores resaltan. La música pega. Con su estilo audaz y su actitud relajada, The Buds mantienen la buena onda con un sonido cálido y detallado, y un estuche de carga inteligente redondo que cabe en tu bolsillo. Tu día, tus playlists, tu ritmo.

Ver todos los beneficios

The Buds

  • Sonido impactante. Estética retro

  • Estuche de carga inteligente

  • Cancelación adaptativa de ruido

  • Hasta 42 horas de reproducción

Sumergite en tu mundo con la cancelación de ruido adaptativa

Sumergite en tu mundo con la cancelación de ruido adaptativa

La cancelación de ruido adaptativa reacciona rápidamente al entorno para suprimir el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Si querés escuchar lo que pasa a tu alrededor, el Modo Ambiente deja entrar los sonidos externos. La función Ambiente Rápido realza las voces para que puedas conversar sin sacarte los auriculares.

Seguí fluyendo con el estuche de carga inteligente redondo

Seguí fluyendo con el estuche de carga inteligente redondo

Mucho más que un cargador, este estuche inteligente te permite controlar llamadas, la reproducción, la cancelación de ruido y Auracast™, o activar el modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a sacar fotos activando de forma remota la cámara del dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, casete y amplificador te permiten cambiar el aspecto de la pantalla táctil a color de 1.47" del estuche.

Disfrutá por más tiempo con hasta 42 horas de reproducción

Disfrutá por más tiempo con hasta 42 horas de reproducción

Con la cancelación de ruido desactivada, obtenés 10 horas de reproducción con una carga completa y 32 horas adicionales con el estuche de carga inteligente (con la cancelación de ruido activada, obtenés 7 horas y 23 horas adicionales con el estuche). Para una carga rápida, 15 minutos te dan 3 horas adicionales. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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