Seguí fluyendo con el estuche de carga inteligente redondo

Mucho más que un cargador, este estuche inteligente te permite controlar llamadas, la reproducción, la cancelación de ruido y Auracast™, o activar el modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a sacar fotos activando de forma remota la cámara del dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, casete y amplificador te permiten cambiar el aspecto de la pantalla táctil a color de 1.47" del estuche.