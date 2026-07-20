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TAMS3YL/00
The Buds
Los colores resaltan. La música pega fuerte. Con su diseño audaz y su actitud relajada, The Buds mantienen la buena onda con un sonido cálido y detallado, y un estuche de carga inteligente redondo que cabe en tu bolsillo. Tu día, tus playlists, tu ritmo.
Sonido impactante. Estilo retro
Estuche de carga inteligente
Cancelación adaptativa de ruido
Hasta 42 horas de reproducción
La cancelación de ruido adaptativa reacciona rápidamente al entorno para suprimir el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Si querés escuchar lo que pasa a tu alrededor, el modo Ambiente deja entrar los sonidos externos. La función Escucha rápida realza las voces para que puedas conversar sin sacarte los auriculares.
Más que un cargador, este estuche inteligente te permite controlar llamadas, la reproducción, la cancelación de ruido y Auracast™, o activar el modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a sacar fotos activando de forma remota la cámara del dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, cinta y amplificador te permiten cambiar el aspecto de la pantalla táctil color de 1.47" del estuche.
Con la cancelación de ruido desactivada, obtenés 10 horas de reproducción con una carga completa y 32 horas adicionales con el estuche de carga inteligente (con la cancelación de ruido activada, obtenés 7 horas y 23 horas adicionales con el estuche). Para una carga rápida, 15 minutos te dan 3 horas adicionales. El estuche se puede cargar mediante USB-C.
Opiniones