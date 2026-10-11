Nuevo
TAMS80B/00
The Tube
Formas audaces. Colores retro. Potencia moderna. The Tube revive un ícono de los 80 con un sonido estéreo más rico y amplio, y conectividad sin interrupciones. Desde encuentros musicales en casa hasta fiestas en la calle, subí el volumen y dejá que la música se expanda.
Sonido impactante. Estilo retro
280 W máx. (140 W RMS)
Hasta 24 horas de reproducción
Protección IP67 contra el polvo y el agua
Bajo la forma icónica de The Tube se encuentra un sistema estéreo de 2 vías que ofrece una potencia máxima de 280 W (140 W RMS) y un paisaje sonoro más amplio y envolvente. Si la fiesta pasa al exterior, puedes activar Moving Sound para que los graves sean más potentes y mantengan la nitidez del sonido al aire libre.
Los dos altavoces de 5", los tweeters específicos y el cruzado activo se combinan para separar los agudos y los graves con precisión. Los dos radiadores pasivos profundizan los graves. ¿El resultado? Un sonido estéreo auténtico con una profundidad potente y detalles nítidos y claros.
La tecnología Bluetooth® 6.0 te permite transmitir audio sin molestos cortes y conectar The Tube a dos dispositivos a la vez. También puedes conectar un dispositivo externo al puerto USB-C para escuchar música.
5.0
de 5
1
Reseña
GangashianG
11/10/2026
España
Parte de la promoción
Vuelta a los 80 al mejor sonido
Me encanta la estética de este altavoz, me recuerda realmente a los años 80. Parece que pesará mucho pero es súper ligero y trae una cómoda cinta de transporte para colgar en el hombro. Se conecta a través de Bluetooth a cualquier dispositivo de manera muy sencilla. En cuanto al sonido, es perfecto. Los bajos no distorsionan aunque este a todo volumen, tienen un sonido muy alto.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS80B Altavoz inalámbrico
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS80B Altavoz inalámbrico
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IP67 significa que el transductor del parlante es hermético al polvo y puede sumergirse durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.