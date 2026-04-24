De la música a las llamadas, fluya durante todo el día

No pierda el ritmo. Estos auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido tienen muy buen sonido y reducen el ruido del viento. Puede sumergirse en sus melodías y disfrutar de llamadas nítidas en cualquier lugar. Ponga el estuche de carga en su bolsillo y estará listo para el día.