TAT3508BK/00
Sonido natural
Reducción de ruido
Llamadas más claras sobre la marcha
Bluetooth LE Audio*
La reducción de ruido silencia el ruido externo, incluido el viento, para que pueda concentrarse en sus canciones o llamadas. Déjelo en modo automático o utilice la aplicación para auriculares Philips para ajustarlo. ¿Quiere escuchar mejor lo que ocurre a su alrededor? Toque un auricular para activar el modo de alerta.
Cuando está hablando por teléfono, un micrófono específico capta el sonido de su voz mientras un algoritmo de inteligencia artificial elimina el ruido de fondo del exterior. La persona con la que habla podrá escucharlo, pero no escuchará el tráfico ni las conversaciones de las personas que estén a su alrededor.
Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3* para ofrecerle una conexión más estable y un sonido notablemente mejor. El sonido no decaerá si transmite música o recibe llamadas en zonas urbanizadas, y prácticamente no experimentará retardos si ve películas o juega.
1.0
de 5
1
Reseña
DECEPCIONADO USER
24/04/2026
España
TAT3508 comprado en RIPLEY CHILE
Pésimo producto, me olvidé que no debía comprar esa marca, pero luego de comprarlo lo deje un par de semanas y ya no funciona correctamente, gasto mas el LLEVARDO AL SERVICIO TECNICO , QUE COMPRAR UNO MAS BARATO.
Ventajas
NADA
Contras
No Compren este producto ni esta Marca
Esta reseña se realizó para TAT3508BK Auriculares realmente inalámbricos
Date of Use 2026-01-30
Esta reseña se realizó para TAT3508BK Auriculares realmente inalámbricos
Date of Use 2026-01-30
Requiere una actualización de software. La aplicación para auriculares Philips le avisará cuando esté disponible la última versión del software.