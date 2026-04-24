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Audífonos realmente inalámbricos

TAT3508WT/00

1
| (1) Reseña

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
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De la música a las llamadas, fluya durante todo el día
No pierda el ritmo. Estos auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido tienen muy buen sonido y reducen el ruido del viento. Puede sumergirse en sus melodías y disfrutar de llamadas nítidas en cualquier lugar. Ponga el estuche de carga en su bolsillo y estará listo para el día.
Ver todos los beneficios

De la música a las llamadas, fluya durante todo el día

  • Sonido natural

  • Reducción de ruido

  • Llamadas más claras sobre la marcha

  • Bluetooth LE Audio*

Escuche siempre su música. Reducción de ruido

Escuche siempre su música. Reducción de ruido

La reducción de ruido silencia el ruido externo, incluido el viento, para que pueda concentrarse en sus canciones o llamadas. Déjelo en modo automático o utilice la aplicación para auriculares Philips para ajustarlo. ¿Quiere escuchar mejor lo que ocurre a su alrededor? Toque un auricular para activar el modo de alerta.

Llamadas más claras sobre la marcha. Lo escucharán a usted, no al ruido

Llamadas más claras sobre la marcha. Lo escucharán a usted, no al ruido

Cuando está hablando por teléfono, un micrófono específico capta el sonido de su voz mientras un algoritmo de inteligencia artificial elimina el ruido de fondo del exterior. La persona con la que habla podrá escucharlo, pero no escuchará el tráfico ni las conversaciones de las personas que estén a su alrededor.

Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación*

Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación*

Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3* para ofrecerle una conexión más estable y un sonido notablemente mejor. El sonido no decaerá si transmite música o recibe llamadas en zonas urbanizadas, y prácticamente no experimentará retardos si ve películas o juega.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 5

1

Reseña

5
4
3
2

24/04/2026

España

España

TAT3508 comprado en RIPLEY CHILE

Pésimo producto, me olvidé que no debía comprar esa marca, pero luego de comprarlo lo deje un par de semanas y ya no funciona correctamente, gasto mas el LLEVARDO AL SERVICIO TECNICO , QUE COMPRAR UNO MAS BARATO.

Ventajas

NADA

Contras

No Compren este producto ni esta Marca

Esta reseña se realizó para TAT3508BK Auriculares realmente inalámbricos

Date of Use 2026-01-30

Esta reseña se realizó para TAT3508BK Auriculares realmente inalámbricos

Date of Use 2026-01-30

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