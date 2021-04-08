Descontinuado
2400 W
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 150 g
Suela SteamGlide
Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.
Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.
Premios
4.9
de 5
32
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
CORTITO
08/04/2021
Argentina
Excelente producto
Por la calidad, y presentación del producto...... .
Ventajas
La calidad del producto
Contras
La tapa de recarga del agua... MUY fácil de romperse
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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Martin022
28/09/2020
Argentina
Espectacular
Muy buen producto. Precio y calidad,esta perfecto.
Ventajas
Deja la ropa impecable
Contras
La factura que me va a llegar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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EJSAO
01/09/2020
Argentina
Comprador verificado
Excelente rendimiento
Muy buen desempeño, excelente calidad la suela y la administración de vapor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
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Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips